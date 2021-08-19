Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже растет на 0,26% к закрытию предыдущей сессии и торгуется на уровне 74,01 рубля, свидетельствуют данные площадки на 09:17 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 74 рублей 11 августа.

К 9:27 мск курс доллара растет на 0,28%, до 74,02 рубля, курс евро снижается на 0,04%, до 86,43 рубля.

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 1,52%, до $67,18 за баррель. Нефть сорта WTI снижается на 1,87% и торгуется на уровне $63,98 за баррель.