Цена нефти Brent опустилась ниже $67

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 г. на лондонской бирже ICE опустилась на 2,18%, до $66,99 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

В последний раз цена Brent находилась ниже $67 за баррель 24 мая текущего года.

К 10:25 мск Brent ускорила снижение и торговалась на уровне $66,79 за баррель, что на 2,11% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Нефть марки WTI дешевела до $63,53 за баррель (- 2,52%).

В то же время индекс Мосбиржи снижался до 3872,18 пункта (-1,35%), индекс РТС - до 1645,99 (-1,74%). Курс доллара рос до 74,14 рубля (+0,45%), а курс евро - до 86,55 рубля (+0,09%).