Крупнейший в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Сибири аквапарк "Аквамир" направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве. Сумма иска составляет 2,1 млрд рублей, следует из информации в картотеке судебных дел.

"Исковое заявление ООО "Аквапарк Аквамир" о признании должника банкротом. <…> Сумма исковых требований 2 184 952 657 рублей", - говорится в сообщении.

Суд еще не принял к производству исковое заявление, дату рассмотрения не назначили.

В августе 2019 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "Межтопэнергобанка" ввел наблюдение в отношении управляющей аквапарком компании "ВДТ Строй". Суд включил требование "Межтопэнергобанка" в размере более 2,18 млрд рублей в реестр требований кредиторов "ВДТ Строй" с отнесением в третью очередь удовлетворения. В сентябре 2020 года суд ввел на предприятии конкурсное производство. Также в апреле 2021 года суд ввел процедуру реализации имущества в отношении председателя правления ГК "Кварсис", застройщика аквапарка "Аквамир", Петра Овчинникова.

"Аквамир" - самый большой в России крытый аквапарк площадью 35 тыс. кв. м. Он открылся в октябре 2016 года, стоимость первой очереди составляет 4,5 млрд рублей, общая стоимость - 6,5 млрд рублей. В начале 2021 года объект приостановил свою работу из-за смены арендатора. Как сообщал ТАСС заместитель директора "ВДТ Строй" Сергей Репников, конкурсный управляющий направил арендатору уведомление о расторжении невыгодного для компании договора. Сообщалось, что новым арендатором стала компания "Белая сфера".