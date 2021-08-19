Россия в январе - июле увеличила агроэкспорт в Тунис в шесть раз

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия в январе - июле 2021 года экспортировала в Тунис 428 тыс. тонн продовольствия на сумму $112 млн, что в шесть раз больше, чем годом ранее. Объем поставок увеличился в 4,5 раза, говорится в сообщении "Агроэкспорта".

Ведущую позицию в структуре отгрузок занимает ячмень. Так, за отчетный период в Тунис экспортировано 330 тыс. тонн зерновой культуры (в 4,2 раза больше, чем в январе - июле 2020 года) стоимостью $76 млн (в 5,1 раза больше).

Также Россия поставила 17 тыс. тонн соевого масла на сумму $18 млн и 70 тыс. тонн пшеницы на $17 млн. В прошлом году в аналогичный период поставки этих видов продукции не осуществлялись. При этом экспорт мелассы в Тунис снизился в физическом выражении на 17% - до 10 тыс. тонн, однако в стоимостном - вырос на 30%, до $1,5 млн.