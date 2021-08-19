Глава Дагестана попросил о федеральной поддержке в развитии мелиоративного комплекса

НОВО-ОГАРЕВО, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная поддержка необходима Дагестану для развития мелиоративного комплекса. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Сергей Меликов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции.

"В целях обеспечения развития мелиоративного комплекса республики необходимо предусмотреть финансирование из федерального бюджета мелиоративных объектов и включение отдельной подпрограммы по восстановлению земель кизлярских пастбищ в государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного значения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации", - сказала врио главы Дагестана.

Меликов добавил, что состояние мелиоративного комплекса оказывает существенное влияние на развитие рыбохозяйственного комплекса республики, одним из основных условий которого является обеспечение естественного воспроизводства рыбных запасов в Каспийском море и озерах, находящихся на территории Дагестана.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов ранее попросил главу правительства России рассмотреть возможность включения в проект госпрограммы развития мелиоративного комплекса мероприятия по восстановлению пастбищ для предотвращения опустынивания. По его мнению, к таким последствиям привели как климатические изменения, так и антропогенная деятельность.

В Дагестане сосредоточено более 20% российского поголовья овец и коз, 25% производства шерсти, более 5% поголовья крупного рогатого скота.