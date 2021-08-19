Стоимость туристических проектов на юго-востоке Алтая оценивается выше 50 млрд рублей

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Стоимость инвестпроектов в туристической сфере на юго-востоке Алтайского края, по оценке властей, превышает 50 млрд рублей. Край рассчитывает на поддержку проектов Ростуризмом в рамках отраслевого нацпроекта, сообщил в четверг начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на круглом столе по повышению туристической привлекательности региона при участии главы Ростуризма Зарины Догузовой.

"Региону выделено 880 млн рублей на строительство автомобильных дорог на территории "Белокуриха Горная" общей протяженностью почти пять км. Не меньшей популярностью у властей региона пользуется туристская инфраструктура озера Ая, особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета". Ежегодно данные аттракции привлекают более 350 тыс. гостей. Ведется работа по привлечению на эти площадки инвесторов. Емкость всех инвестплощадок юго-востока оценивается в более чем 50 млрд рублей - это проекты, которые уже сегодня реализуются или планируются к реализации. Мы, не буду скрывать, рассчитываем на их поддержку Ростуризмом в рамках реализации отраслевого национального проекта", - сказал он.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек. В регионе находится туркластер "Белокуриха Горная". Он строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". Здесь уже построили автомобильные дороги, объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На площадке уже работают пять инвесторов.

В России разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Презентация нацпроекта прошла в конце апреля этого года. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направили на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета России планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.