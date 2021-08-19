"Аэрофлот" снизил стоимость субсидируемых авиабилетов в ДФО до 7,6 тыс. рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" снизила стоимость субсидируемых авиабилетов для полетов на Дальний Восток на 25%, до 7 650 рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7 650 рублей (ранее 10 200 руб.), - сообщили в компании. - Тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на рейсы авиакомпании "Россия" по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Москвой".