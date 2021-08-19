Ростуризм начал прием проектов для льготного кредитования инвесторов на создание отелей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ростуризм начал принимать от банков проекты для льготного кредитования инвесторов на строительство отелей, сообщили в четверг в ведомстве.

"С сегодняшнего дня Ростуризм начинает принимать от банков инвестиционные проекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Эта программа запущена впервые в России", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Зарины Догузовой.

Ростуризмом были отобраны 20 кредитных организаций, включая основные системообразующие банки. Прием инвестпроектов продлится до 30 сентября. Окончательное решение по отбору заемщиков будет принято ведомством совместно с правкомиссией по туризму.

Инвесторы получат льготные кредиты на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей и многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд. Ростуризм будет субсидировать банкам сумму в размере ставки рефинансирования.

Уточняется, что в рамках нацпроекта по туризму на программу льготного кредитования до 2024 года выделено порядка 19 млрд рублей. По оценкам Ростуризма, объем выдачи кредитов за этот период может составить 200 млрд рублей.

Догузова отметила, что льготное кредитование направлено на то, чтобы инвесторы активнее вкладывались в развитие туристической инфраструктуры и в России появлялось больше качественных отелей круглогодичного формата. "Рост числа современных отелей будет повышать конкуренцию на рынке, а это, в свою очередь, положительно скажется на соотношении цены и качества отдыха в России", - добавила Догузова.

О программе

В рамках программы, рассчитанной на срок до 2024 года, российские инвесторы смогут получить кредит по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей. Главные критерии отбора проектов - качество номерного фонда (минимум "три звезды") и круглогодичное функционирование объекта.