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Суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн руб.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что информация касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы в четверг признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), по которым на компанию был наложен штраф на общую сумму 17 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что информация касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.

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