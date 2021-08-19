В Крыму поступили первые заявки на льготное кредитование гостиничной сферы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ принял первые 11 заявок на общую сумму 26 млрд рублей по программе льготного кредитования гостиничной сферы, запущенной Ростуризмом, сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"На сегодня в РНКБ, как уполномоченный банк для реализации постановления правительства РФ №141, уже поступили 11 предварительных заявок на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму 26 млрд рублей. Кроме того, на региональном уровне для крупных инвестиционных проектов в курортных регионах разрабатываются критерии для создания дополнительных преференций. Координация взаимодействия бизнеса с банками и федеральными структурами возложена на министерство курортов и туризма Республики Крым", - написал Аксенов.

Он отметил, "что только к сезону 2021 года в Крыму было модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения". "Уверен, что эти показатели будут расти. Новые механизмы поддержки помогут привлечь в регион новые инвестиционные проекты, а в перспективе изменить ситуацию в санаторно-курортной сфере, запустив механизмы конкуренции, влияющие на соотношение цены и качества отдыха. Все это придаст дополнительный импульс развитию республики в целом, поскольку с туризмом связано до 50 смежных отраслей", - добавил Аксенов.

Ростуризм в июле запустил программу льготного кредитования по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей, до 2024 года планируется выдать таких кредитов на 200 млрд рублей. Главные критерии отбора проектов - качество номерного фонда (минимум "три звезды") и круглогодичное функционирование объекта.