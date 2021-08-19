Франция получит от Еврокомиссии €5,1 млрд на восстановление экономики после пандемии

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия переводит Франции €5,1 млрд в рамках программы по восстановлению экономики от последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сегодня мы получаем первый европейский вклад в план восстановления Франции в размере €5,1 млрд. Так работает европейская солидарность для восстановления и трансформации наших экономик", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что данный транш составит 13% от запланированного объема ассигнований, предусмотренных для этой страны. Всего же в рамках этой программы Франция должна получить около €40 млрд до 2026 года.

Объем фонда ЕС нового поколения составляет порядка €800 млрд. Эти деньги будут предоставляться странам сообщества на основании разработанных государствами Евросоюза и утвержденных Еврокомиссией национальных планов восстановления, не менее 30% которых, по требованию Брюсселя, должны быть посвящены проектам в сфере зеленой экономики.

Эти средства Еврокомиссия привлекает в качестве заемных средств за счет эмиссии ценных бумаг, погашением которых Евросоюз будет заниматься до 2052 года.