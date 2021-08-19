Хуснуллин призвал регионы пресекать попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал региональные власти пресекать любые попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы при выполнении государственных контрактов по строительству, сообщается в четверг на сайте правительства России по итогам заседания штаба комиссии по региональному развитию.

"Продолжая тему удорожания стройматериалов, Марат Хуснуллин призвал субъекты пресекать попытки спекулятивного взвинчивания цен на стройматериалы при реализации госконтрактов и в случае необходимости обращаться в ФАС для разрешения подобных ситуаций", - говорится в сообщении.

Вице-премьер на заседании напомнил, что правительство ранее разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство для компенсации удорожания стройматериалов. При этом Хуснуллин подчеркнул, что такие изменения не должны влиять на срок исполнения контракта и физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения. Он добавил, что работа по совершенствованию механизма будет продолжаться.

Ранее правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы с января по июль 2021 года выросли на 26%.

Выдача разрешений на строительство

Около 3,2 тыс. разрешений на строительство жилья общей площадью 22,6 млн кв. м выдано в России за полгода, что почти на 10 млн кв. м больше, чем годом ранее. "[Хуснуллин] отметил высокий показатель выдачи новых разрешений на строительство многоквартирных домов по итогам первого полугодия, который составил 3,2 тыс. на общую жилую площадь 22,6 млн кв. м, что почти на 10 млн кв. м больше показателя 2020 года", - говорится в сообщении.

В России также вырос градостроительный потенциал - на 1 августа 2021 года он составил 369,5 млн кв. м, увеличившись на 11,7% по сравнению с прошлым годом, добавил вице-премьер. Кроме того, за семь месяцев в России в эксплуатацию ввели 43,9 млн кв. м жилья, что на 30,9% выше прошлогодних показателей. При этом в 74 субъектах строительство идет с опережением графика.

Вместе с этим Хуснуллин высказался о необходимости более активной работы по выделению населению льготных ипотечных кредитов по ставке 7% годовых.