ФАС назначила следующее рассмотрение дела по НЛМК на 9 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила рассмотрение дела по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на 9 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

Очередное обсуждение дела прошло 19 августа.

"Представители компании "НЛМК" предоставили все запрашиваемые материалы по делу. В настоящее время они изучаются", - отметили в ФАС.

В апреле служба возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" и НЛМК - по подозрению в необоснованном повышении цен на эту продукцию на внутреннем рынке.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики отметили, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Следующее заседание ФАС по делу в отношении "Северстали" назначено на 7 сентября, в отношении ММК - на 8 сентября.