Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились на 1,81%-2,36%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг снижался вместе с мировыми площадками и котировками нефти. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 1,81%, до 3 853,98 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,36%, до 1 635,63 пункта. Доллар по отношению к рублю на 21:39 мск вырос на 0,48%, до 73,30 рублей евро - на 0,28%, до 86,75 рублей.

"Основным поводом для снижения стали данные из опубликованного накануне протокола июльского заседания ФРС, согласно которым большинство представителей регулятора считают целесообразным сворачивание программы скупки активов в рамках QE уже в этом году", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом если отчет по рынку труда в США 3 сентября покажет сильный рост числа рабочих мест, то объявление плана по снижению покупок облигаций может быть уже на заседании ФРС 22 сентября, считает главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции ВТБ Владимир Потапов.

Этому сигналу подыграла статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, которое за минувшую неделю составило 348 тыс. при ожидавшихся 363 тыс.", - рассказал Бахтин.

Между тем, суточный прирост заболевших COVID-19 в мире превысил 660 тыс. Снижение риск-аппетита, усиление доллара и ухудшение ситуации с пандемией оказали давление на котировки нефти, отступившей к $65-66 за баррель Brent, добавил специалист.

Рынки акций

В четверг лучше рынка выглядят акции МТС, отыгрывая свои традиционные "защитные" качества, пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "Данные отчета компании по МСФО в целом не стали сюрпризом для инвесторов. Компания сохраняет стабильные позиции на ключевом рынке и постепенно наращивает присутствие на альтернативных сегментах продаж, помимо банковского", - пояснил он.

Акции "Полюса" сегодня выросли почти на 2% в преддверии публикации отчета за второй квартал. "Завершение в ближайшие год или полтора монетарной экспансии ФРС в итоге, как показывает историческая практика, поддержит ожидания дальнейшего роста среднесрочных инфляционных ожиданий и требуемой доходности вложений. Это, возможно, сформирует на рынке позитивные ожидания в отношении динамики цен драгметаллов", - добавил специалист.

Под давлением который день акции компаний металлургического сектора. "Здесь продажи идут после китайский статистики, которая показала сокращение растущего импульса в экономике. Нет драйва - нет спроса на металлы. В лапах у "медведей" уже несколько дней находятся бумаги "Северстали", "НЛМК" и "Русала", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на завтра

С учетом фактора пятницы и снижения оптимизма в общерыночных настроениях, шансы на развитие умеренной коррекции в конце недели превалируют, считает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах 3800-3900 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73,5-74,5 рублей. Целевые диапазоны "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3810-3895 пунктов, а также 74 - 74,80 рублей и 86,30 - 87,15 рублей за доллар США и евро соответственно.