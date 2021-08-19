В Ингушетии рассчитывают на 10% увеличить объем инвестиций в основной капитал в 2021 году

МАГАС, 19 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают на 10-процентное увеличение объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года. Также в регионе намерены создать первый межрегиональный сельскохозяйственный кластер, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Увеличение количества рабочих мест для нас - одна из первоочередных задач. Сегодня у нас зарегистрировано свыше 4,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми обеспечено свыше 5,7 тыс. рабочих мест. Между тем, показатель объема инвестиций в основной капитал за прошедший год достигнут и составил 21 705,4 млн рублей, а в этом году ожидается увеличение этой позиции на 10%", - передает пресс-служба слова премьера региона Владимира Сластенина.

В регионе также планируется создание алюминиевого межрегионального промышленного кластера, участниками которого уже являются 10 предприятий, два из которых заявили совместные проекты для получения федеральных и региональных мер поддержки.

"Кроме этого, планируется образование межрегионального сельскохозяйственного кластера на базе основных предприятий сельскохозяйственной отрасли и туристического кластера региона на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи" в горах республики. По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова ведется активная работа по ускорению темпов социально-экономического развития региона, как в части снижения кредиторской задолженности перед федеральным центром, так и в сфере повышения уровня жизни населения региона", - цитирует пресс-служба Сластенина.

В регионе в рамках реализации инвестиционной политики предоставляют льготные микрозаймы, поручительства по кредитам, содействуют экспортно ориентированным предпринимателям, предоставляют офисные помещения в бизнес-инкубаторах и статус инвестора, дающего налоговые преференции до восьми лет, заключают соглашения по защите капиталовложений, предоставляют помощь в отсрочке по арендным и налоговым платежам субъектам МСП.