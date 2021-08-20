В Москве перспективными нишами для МСП стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) по итогам опроса будущих и действующих предпринимателей, сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Уже не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес. Интересным для себя его считают 22% опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля. Второе место занимает ИТ-сфера - разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21% респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли - более 13% участников опроса отдали ей свое предпочтение. Изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях с наибольшей вероятностью будет развиваться предпринимательство в столице", - приводит слова Сергуниной официальный портал мэра и правительства Москвы.

Опрос показал, что онлайн-бизнес выбирают практически в равной степени и женская, и мужская аудитория - 23% и 21% соответственно. Заметнее разница при выборе ИТ-сферы: ее называют перспективной 27% мужчин и 18% женщин.

Эксперты также разделили респондентов по возрасту. Так, онлайн-бизнес, ИТ-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Москвичи старшего возраста вместо розничной торговли выбирают сферу услуг. Привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, производство.

"Независимо от выбранной сферы, все, кто планирует начать свое дело в Москве, могут рассчитывать на комплексную поддержку города - от консультаций по вопросам регистрации своего дела до проработки бизнес-идеи на бесплатном обучении", - отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Сервисы поддержки

По словам Фурсина, для предпринимателей работает портал mbm.mos.ru, где собрана вся необходимая информация - от пошаговых инструкций по выбору правовой формы и режима налогообложения до готовых решений для запуска своего дела. Кроме того, "Малый бизнес Москвы" разработал два онлайн-проекта, которые помогают начать свое дело с поддержкой от города: "Гайд по открытию - франшиза" и экосистему "Все о самозанятости от А до Я".

Определиться с нишей и проработать бизнес-идею помогут на бесплатном обучении от МБМ. Есть и однодневные вебинары, конференции и онлайн-форумы, и целые программы - "Стартап-школа МБМ", курс Start в "Онлайн-Академии МБМ" и "Онлайн-Акселератор МБМ". Выбрать подходящее обучение поможет "Индивидуальная траектория развития". Пройдя тестирование на портале mbm.mos.ru, можно оценить свои hard и soft skills, определить цель развития, получить рекомендации обучающих мероприятий и программ для развития.

Тем, кто открывает ИП и ООО, помогают собрать пакет документов для регистрации. Его останется передать в налоговую или многофункциональный центр. Получить такую помощь можно также в центрах услуг для бизнеса, которые находятся и при межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 и во флагманских центрах "Мои документы".