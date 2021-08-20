Мишустин на встрече с Мариповым высказался за создание условий для компаний РФ в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой кабинета министров Киргизии Улугбеком Мариповым отметил важность создания комфортных условий для работы российских компаний в Киргизии.

"В Киргизии работают крупные российские инвесторы в энергетической, промышленной, горнодобывающей и информационно-технологических сферах. Важно создавать комфортные условия для работы в том числе российских компаний, формировать благоприятный бизнес-климат, который был бы привлекателен для инвесторов, в том числе из России, для работы в Киргизии", - сказал он.

Мишустин поблагодарил за теплый прием и организацию работы заседания Евразийского межправсовета. "Мы дорожим дружбой и братскими отношениями между россиянами и киргизами. И, конечно же, заинтересованы в поступательном развитии наших отношений и нашего сотрудничества по всем направлениям", - сказал Мишустин.

Он добавил, что Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. "По итогам шести месяцев взаимный товарооборот увеличился, по нашим данным, на 37%, это по сравнению с январем - июнем 2020 года, и составил уже более миллиарда долларов", - сказал глава правительства России. Он подчеркнул, что задача правительств - наполнить двустороннее сотрудничество новым содержанием, запустить перспективные совместные проекты.

Мишустин также отметил эффективную деятельность российско-киргизского Фонда развития. "Приоритетное внимание мы уделяем совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора осуществили несколько миссий в Киргизию, оказана была гуманитарная помощь", - добавил он.

Мишустин также напомнил, что принято решение увеличить частоту регулярных авиарейсов между Москвой и Бишкеком до семи в неделю, возобновляется авиасообщение из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска и Грозного - по одному рейсу в неделю. Говоря о гуманитарном взаимодействии в области образования, он отметил, что успешно реализуется проект по направлению российских учителей в школы Киргизии.

"Хотел бы также отметить большое значение официального статуса русского языка в Киргизии", - добавил Мишустин.