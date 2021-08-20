ВЭБ одобрил финансирование газохимического комплекса в Усть-Луге еще на 445 млрд руб.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил новые сделки на общую сумму в 445 млрд руб. в рамках участия госкорпорации в проекте по созданию крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

Впервые госкорпорация предоставила финансирование в 2019 году, тогда в ноябре ВЭБ.РФ и ООО "Балтийский химический комплекс" подписали кредитное соглашение о выделении до 111 млрд рублей для строительства газохимического комплекса в Усть-Луге.

"Наблюдательный совет одобрил новые сделки в рамках участия ВЭБ.РФ в инвестиционном проекте "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луге" в размере 445 млрд рублей. Таким образом, общий лимит одобренного финансирования со стороны ВЭБ.РФ составляет 745 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Кредитные средства будут направлены в том числе для продолжения финансирования EPC - контрактов (проектирование, комплектация и строительство), уточнили в ВЭБ.

"С момента одобрения ВЭБ.РФ сделок по финансированию проекта достигнут существенный прогресс в его реализации. Завершена разработка проектной документации по основным объектам, по результатам экспертизы которой получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России"; получены разрешения на строительство основных объектов; приобретены лицензионные права на ключевые технологические процессы у мировых лидеров; заключен ЕРС-контракт на строительство газохимического комплекса (подрядчик - ООО "Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен"); подписан ЕРС-контракт на объекты газоперерабатывающего завода и технологические объекты общезаводского хозяйства (консорциум подрядчиков Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис"); проавансированы и размещены заказы на все единицы оборудования длительного срока изготовления для газохимического комплекса", - отметили в пресс-службе.

Также вблизи от предприятия в Усть-Луге при участии ВЭБ.РФ будет построен новый микрорайон для работников комплекса. В рамках проекта планируется 2750 квартир, а также объекты социальной инфраструктуры: общеобразовательная школа и дошкольные учреждения.

О проекте

В марте 2019 года "Газпром" и "Русгаздобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе поселка Усть-Луга (оператор - "РусХимАльянс"). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

Оставшийся после переработки природный газ будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди - в четвертом квартале 2024 года.

"РусХимАльянс" - компания, созданная для реализации проекта газоперерабатывающего завода в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги.