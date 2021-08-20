Югра намерена к 2025 году снизить дефицит бюджета почти в 3,5 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют снизить дефицит бюджета с 49,7 млрд рублей по итогам 2021 года до 14,3 млрд рублей к концу 2024 года, следует из распоряжения об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованного в пятницу на сайте правительства Югры.

Доходы бюджета ХМАО в 2021-2023 годах составят 226,2, 238 и 243,5 млрд рублей, расходы - 275,9, 272,9 и 274,2 млрд рублей. Дефицит бюджета - 49,7, 34,9 и 30,7 млрд рублей.

"Характеристики проекта закона о бюджете автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов <…> составят: дефицит на 2022 год - 34,9 млрд рублей, на 2023 год - 29,8 млрд рублей, на 2024 год - 14,3 млрд рублей", - сказано в документе.

В распоряжении уточняется, что доходы бюджета Югры в 2022 году планируются в размере 235,4 млрд рублей, в 2023 году - 245,7 млрд рублей, а в 2024 году - 250,6 млрд рублей. Расходы составят - 270,4, 275,6 и 264,9 млрд рублей соответственно.