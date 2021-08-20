Bloomberg: "Роснефть" может увеличить показатель EBITDA по итогам 2021 года на 80%

ТАСС, 20 августа. Крупнейшая публичная нефтяная компания "Роснефть" усиливает свои возможности по генерации денежных потоков. В 2021 году ее показатель EBITDA может вырасти на 80%, что позволяет компании как снизить долговую нагрузку, так и выплатить высокие дивиденды, сообщает агентство Bloomberg.

"Возможности "Роснефти" генерировать денежный поток растут благодаря росту цен на углеводороды и прибыльности в переработке, что может повысить величину дивидендов компании, даже с учетом роста капитальных вложений", - прогнозирует агентство. После серии покупок активов "Роснефть" начала снижать долговую нагрузку, что также благоприятно для финансовых потоков компании.

По оценке Bloomberg, показатель EBITDA "Роснефти" в 2021 году может вырасти более чем на 80%. Напомним, что в 2020 году компания показала EBITDA на уровне 1,2 трлн рублей. В Bloomberg считают, что регулирование предложения со стороны ОПЕК+ продолжит оказывать поддержку ценам на нефть, позволяя компании наращивать доходы от сегмента разведки и добычи. При этом в агентстве ожидают, что "Роснефть" во втором полугодии 2021 года нарастит маржинальность нефтепереработки как в России, так и на зарубежных активах.

Кроме того, "Роснефть" сместила акцент в развитии с приобретения активов на органический рост в сочетании с улучшением рентабельности. По мнению Bloomberg, это также может еще больше снизить долговую нагрузку "Роснефти" в 2021 году. В частности, уже по итогам I полугодия 2021 года компания снизила сумму финансового долга и торговых обязательств на $5,9 млрд, в том числе сумму финансового долга - на $2,6 млрд, что позволило сократить показатель чистый долг/EBITDA в долларовом выражении на треть, до 1,7х.

Ранее "Роснефть" взяла на себя обязательство выплачивать более 50% от чистой прибыли по МСФО, что является одним из самых высоких уровней в отрасли. Американский инвестбанк Goldman Sachs оценивает дивидендную доходность компании на уровне 10%. Кроме того, инвестбанкиры видят у акций компании высокий потенциал роста в ближайший год на уровне 30-40% от текущих уровней.