"Распадская" не планирует возобновлять добычу угля на "Межегейугле" в 2021 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в России - не планирует возобновлять добычу на своем предприятии "Межегейуголь" в 2021 году, сообщил в ходе телеконференции гендиректор компании Андрей Давыдов.

Ранее компания заявляла, что планирует в конце текущего года восстановить добычу на "Межегейугле", приостановленную с марта 2020 года из-за ухудшения ситуации на рынках угля на фоне распространения пандемии коронавируса.

"В этом году мы не планируем запускать "Межегейуголь", потому что рыночная конъюнктура не способствует этому," - сказал Давыдов.