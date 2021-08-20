"Газпром" возобновил отгрузки СУГ по прямым договорам и биржевые продажи на базисе Сургут

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Газпром ГНП холдинг" возобновил отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ) ж/ д транспортом по прямым договорам и биржевые продажи на базисе Сургут после аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Об этом говорится в сообщении "Газпром ГНП холдинг".

"Газпром ГНП холдинг" возобновил отгрузки сжиженных углеводородных газов железнодорожным транспортом по прямым договорам, а также торги СУГ марки пропан-бутан автомобильный (ПБА) и марки пропан автомобильный (ПА) на базисе станции Сургут (станция отправления) в секции "Нефтепродукты" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже", - сказано в сообщении.

Ранее компания сообщала, что планирует возобновить отгрузки СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам во второй половине августа.

Дополнительно компания "Газпром ГНП продажи" ("дочка" "Газпром ГНП холдинга") на аукционах по продажам ПБА на электронной торговой площадке eOil.ru увеличила объем продаж до 360 тонн на базисе "железнодорожная станция Сургут", говорится в сообщении.

О ситуации на рынке

Биржевая цена сжиженного углеводородного газа по территориальному индексу выросла по итогам торгов в пятницу на 2,8%, до 48,49 тыс. рублей за тонну, следует из данных СПбМТСБ. Стоимость СУГ на бирже увеличилась впервые после недельного снижения. Цена этого вида топлива снижалась с 12 августа после того, как 11 августа достигла исторического максимума (53,35 тыс. рублей за тонну).

Цены на газ в Европе растут на фоне аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.