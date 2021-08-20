Нехватку сена в Якутии оценивают в 80 тыс. тонн

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Нехватка сена в Якутии из-за засушливой погоды оценивается в 80 тыс. тонн. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте во "ВКонтакте" в пятницу.

"С главами всех заречных районов республики обсудил ход кормозаготовительной кампании. Из-за небывало засушливой погоды по всей республике большая нехватка сена - порядка 80 тыс. тонн. Половину мы планируем заготовить за счет работы мобильных бригад, а остальное - закупить из других регионов", - сообщил Николаев.

Он отметил, что в первую очередь сено необходимо районам, где наблюдаются самые низкие показатели, - в Томпонском, Усть-Алданском, Горном и Оймяконском районах.

29 июля Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации по заготовке кормов для скота в ряде районов республики в связи с засухой.