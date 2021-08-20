В Ульяновске открыли первую очередь завода гофрокартона общей стоимостью 4,7 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Открытие первой очереди предприятия по производству гофрокартона "Архбум" состоялось в пятницу в Ульяновске, общая стоимость проекта составляет 4,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства промышленности и торговли России.

"Первой точкой программы стал филиал АО "Архбум", который реализует на территории Ульяновской области инвестпроект по строительству завода и производству упаковки из гофрокартона. Денис Мантуров запустил первую очередь завода, номенклатура выпускаемой продукции которого будет представлена гофрокартоном и четырехклапанными коробами", - отмечается в сообщении.

Министр промышленности и торговли РФ отметил, что компания зарекомендовала себя как крупный инвестор, который развивает направление производства упаковки в России. "Рассчитываем, что в этом году завод выйдет на производство 5 млн кв. м гофрокартона, а к 2025 году - на объем в 15 млн кв. м в месяц. Это даст дополнительные рабочие места и налоговые поступления, которые будут обеспечивать комфортную жизнь жителям региона", - приводятся слова Мантурова в сообщении.

Врио губернатора Ульяновской области отметил, что общий объем капиталовложений инвестора в организацию производства на территории региона составит 4,7 млрд рублей. "Для ульяновцев будет создано 300 новых рабочих мест с достойной оплатой труда", - процитировали Алексея Русских в пресс-службе министерства.