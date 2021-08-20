В Минсельхозе сообщили, что урожай зерна в КЧР в 2021 году увеличится почти на 20%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Урожай зерна в 2021 году в Карачаево-Черкесии, согласно прогнозам, увеличится почти на 20% и составит более 418 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РФ по итогам рабочей встречи первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

"Важной задачей для республики является наращивание темпов производства продукции растениеводства, в том числе производства овощей. На сегодня намолочено 113,6 тыс. тонн зерна, что практически в два раза превышает показатель прошлого года. По прогнозу региона, в целом в этом году урожай увеличится на 19% и составит 418,6 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве, ключевой отраслью агропромышленного комплекса региона является животноводство. За первое полугодие 2021 года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 8,4% - до 25,1 тыс. тонн, в том числе за счет роста производства птицы на 17,4%. Сейчас в Карачаево-Черкесии ведется заготовка кормов на зимний период - предприятия располагают 45,1 тыс. тонн кормов, что на 24,5% выше показателя прошлого года.

"По словам Джамбулата Хатуова, особое внимание необходимо уделить развитию мелиоративного комплекса региона. В ходе визита первый замминистра ознакомился с темпами технической модернизации головного гидроузла ФГБУ "Большого Ставропольского канала", а также посетил строительную площадку перерабатывающего завода "Кавказ-мясо", который реконструирует агропромышленный холдинг "Дамате", - отмечается в сообщении.