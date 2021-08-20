В Чечне начали строить солнечную электростанцию мощностью 10 МВт

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Солнечную электростанцию мощностью 10 МВт начали строить в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Церемонию закладки памятной капсулы на площадке будущего объекта приурочили к 70-летию со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.

"Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 800 млн рублей. Основная задача солнечной электростанции - это выдача мощности для потребителей. В Чечне наблюдается рост потребления электрической мощности, в связи с чем во избежание дефицита вводятся такие проекты", - отметил министр промышленности и энергетики региона Рустам Шаптукаев.

Проект будет реализован группой компаний "Хевел". Объем выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 13 млн кВт-ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 7 тыс. тонн. Планируется, что при реализации проекта будет создано около 100 временных рабочих мест на период строительства и до 15 постоянных рабочих мест.

Первую солнечную электростанцию в регионе ввели в эксплуатацию в июне этого года в Наурском районе республики, ее мощность составляет 5 МВт. Инвестиционный проект также был реализован группой компаний "Хевел",

В Чечне 23 августа отмечается 70-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, благотворительные акции, конкурсы и открываются социальные объекты.

Ахмат Кадыров вступил в должность президента Чеченской Республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.