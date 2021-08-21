Якутия из-за засушливого лета часть сена для скота закупит в Приамурье и в Забайкалье

ТАСС, 21 августа. Власти Якутии планируют восполнить недостаток сена для скота на зиму за счет работы мобильных бригад и закупку в Амурской области, Забайкальском крае и Магаданской области, сообщается на сайте правительства региона.

"По данным управления гидрометеослужбы, нынешнее лето было необычайно засушливым. Наблюдается низкий травостой, который ставит под угрозу устойчивую зимовку скота. По прогнозу Минсельхоза Якутии, будет заготовлено 373,3 тыс. тонн сена, что составляет 81% от плана. Нехватку сена планируется восполнить за счет работы мобильных бригад, <…> сено будет закуплено в Амурской области, Забайкальском крае, Магаданской области", - говорится в сообщении.

По информации Минсельхоза Якутии, по республике скошено 279 тыс. га сенокосных угодий и заготовлено 247 тыс. тонн сена, что составляет 54% от плана или 72% к соответствующему периоду прошлого года.