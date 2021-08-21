Товарооборот Ирана и России за первые полгода 2021 года вырос почти на 40%

ТЕГЕРАН, 21 августа. /ТАСС/. Товарооборот Ирана и России с января по июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 39,9% и составил $1 662,8 млн. Об этом в субботу сообщило торговое представительство РФ в Иране со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

"Товарооборот вырос на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1 662,8 млн, - говорится в сообщении. - Экспорт увеличился на 44,4% ($1 124,2 млн). Импорт повысился на 31,3% ($538,6 млн)".

Согласно информации, опубликованной Евразийской экономической комиссией, в 2020 году товарооборот Ирана и России составил $2,22 млрд, из которых $1,42 млрд приходится на экспорт из РФ. По сравнению с 2019 годом торговля между двумя странами выросла на 39,8%.