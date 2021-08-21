Эрдоган заявил, что Турция ожидает увеличения объемов поставок газа по "Турецкому потоку"

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Турция ожидает увеличения поставок природного газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщил в субботу президент республики Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по "Турецкому потоку", который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере", - приводит его слова канцелярия.

"Турецкий поток" - проект газопровода по дну Черного моря для поставки российского газа в Турцию и европейские страны. Его общая протяженность - около 1,1 тыс. км, суммарная мощность - 31,5 млрд куб. м в год. Строительство газопровода на территории Турции было завершено в ноябре 2019 года, 8 января 2020-го состоялась официальная церемония его ввода в эксплуатацию. Сухопутную ветку страны Юго-Восточной Европы строят самостоятельно, формально она считается продолжением "Турецкого потока", фактически это отдельные газораспределительные системы, принадлежащие операторам этих стран.