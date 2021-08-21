Петербург заключит контракт с "Невским экологическим оператором" на 125,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга по итогам конкурса выбрали компанию "Невский экологический оператор" в качестве оператора твердых коммунальных отходов на территории города. С ней подпишут контракт сроком на 10 лет, общая стоимость услуг на этот период составит 125,7 млрд рублей, следует из данных официального сайта России для размещения информации о проведении торгов.

"Рекомендовать организатору конкурсного отбора подписать соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга с единственным участником конкурсного отбора - акционерным обществом "Невский экологический оператор. <…> Стоимость услуг регионального оператора - 125,7 млрд рублей. <…> Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами присваивается сроком на 10 лет", - говорится в опубликованных на портале документах.

Начальная цена десятилетнего контракта составляла 131 млрд рублей. "Невский экологический оператор" оказался единственной допущенной к конкурсу компанией. Свою заявку с предложением в 125,03 млрд рублей также подавала "Ленинградская областная экологическая компания", принадлежащая АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области", региональному оператору ТКО в регионе.

Накануне подведения итогов конкурса "Ленинградская областная экологическая компания" подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу в отношении организатора торгов, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. После трех заседаний в ФАС признали претензии "Ленинградской областной экологической компании" к конкурсной документации необоснованными.

Компанию "Невский экологический оператор" учредили в январе 2021 года власти Петербурга и Ленобласти вместе с ПАО "Интер РАО" и банком ВТБ.

Весь образуемый объем твердых коммунальных отходов Санкт-Петербурга (1,8 млн т в год) свозится на территорию Ленобласти. Как сообщала вице-премьер России Виктория Абрамченко, на территории области появятся три площадки для обработки и утилизации отходов Петербурга. Летом 2020 года губернатор региона Александр Дрозденко отмечал, что к 2023 году все мусорные полигоны без глубокой переработки в Ленобласти будут закрыты, после чего начнется их рекультивация.