Никитин попросил поддержки Путина в реализации проекта ВСМ Москва - Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил поддержки президента в реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород.

Президент предположил, что этот проект "самолеты убьет сразу", поскольку ВСМ и аэропорт конкурируют друг с другом за пассажиров. Никитин, напротив, убежден, что аэропорт Нижнего Новгорода получит преимущество и сможет войти в систему аэропортов Московской агломерации в случае запуска ВСМ.

"Вопрос, рассчитываем, что будет решен по поводу высокоскоростной магистрали Москва - Нижний Новгород. Очень большая была работа. Наш инвестор [аэропорта] считает, что это выгодно, потому что Нижний Новгород может стать еще одним аэропортом Москвы. Можно будет из центра до центра доехать за час сорок", - сказал Никитин.

Благодаря ВСМ аэропорт Нижнего Новгорода не должен потерять пассажиропоток, так как вместо перелетов в Москву будет обслуживать рейсы с другими городами, перевозя москвичей. Также часть жителей Нижегородской области сможет остаться жить в регионе, продолжая работать в Москве, считает губернатор.