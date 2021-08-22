{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: ЦБ Китая оштрафовал четыре банка на $1,77 млн за незаконный сбор персональных данных

Нарушения были выявлены у Банка почтовых сбережений, Банка Хуася, Банка коммуникаций и Промышленного банка Китая, отмечает газета Global Times

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) оштрафовал четыре финансовых института страны на 11,53 млн юаней ($1,77 млн) за незаконный сбор персональных данных. Об этом сообщила в воскресенье газета Global Times.

По данным издания, нарушения были выявлены у Банка почтовых сбережений, Банка Хуася, Банка коммуникаций и Промышленного банка Китая.

Правительство КНР уделяет большое внимание вопросам обеспечения безопасности личной информации. 20 августа Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) проголосовал за новый закон о защите персональных данных. Теперь сетевые ресурсы обязаны предоставлять пользователям варианты автоматизированной обработки сведений, которая позволяет обеспечить конфиденциальность клиентов.

Теги
Китай
В Госдепартаменте отказались сообщить, подверглись ли кибератаке системы ведомства
В ведомстве не стали обсуждать какие-либо предполагаемые инциденты в сфере кибербезопасности по соображениям безопасности
Читать полностью