Президент Ирана призвал Японию разморозить иранские средства в местных банках

ТЕГЕРАН, 22 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о необходимости разморозить иранские средства, заблокированные из-за позиции США. Раиси принял главу японского МИД в Тегеране в воскресенье.

"В ходе этой встречи Раиси подчеркнул необходимость разблокировать замороженные в Японии иранские средства", - сообщает пресс-служба иранского президента. Он добавил, что "задержка разморозки иранских средств в японских банках ничем не оправдана".

Обсуждая ситуацию в Афганистане, Раиси отметил, что "вмешательство иностранных сил привело к углублению проблем страны". "Присутствие американцев в странах региона, включая Афганистан, не только не способствовало большей безопасности, но и создавало новые угрозы. Спустя 20 лет США признали, что их нахождение в Афганистане было ошибкой, и без сомнения в ближайшем будущем будут звучать такие же признания в отношении других региональных государств", - сказал он.

Также стороны обсудили ядерную сделку, проблему безопасности судоходства и двусторонние отношения.

Власти Японии приняли решение о блокировке иранских финансовых активов в годы президентства в США Дональда Трампа после введения им санкций в отношении Тегерана. По разным оценкам, размер иранских замороженных активов в Японии может достигать от $2 млрд до $3 млрд.