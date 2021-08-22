Зеленский заявил, что не знает, кто даст Украине гарантии по транзиту газа из России

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в воскресенье заявил, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит российского газа в Европу.

"Мы обсуждали с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 2024 года, но пока, я считаю, это очень общие вещи. Я хочу понять, что будет получать Украина и может потерять наше государство после того, как закончится договор в 2024 году, и кто дает конкретные гарантии Украине", - сказал Зеленский на совместной с Меркель пресс-конференции.

По его словам, 23 августа в Киеве состоится встреча министров энергетики Украины, США и Германии, на которой, "возможно, появятся какие-то более конкретные вещи". "Речь может идти о переходе на зеленую энергетику и "зеленый" курс Украины, но все это требует очень больших денег и долгого срока", - отметил Зеленский.

О транзите газа через Украину

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил журналистам, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году, однако вопрос должен решаться на рыночных условиях.