"Нафтогаз" и RWE подписали меморандум о водородных проектах

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" и германский газовый трейдер RWE подписали меморандум о развитии водородных проектов. Об этом в воскресенье сообщил на брифинге председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Подписанный сегодня меморандум между "Нафтогазом" и RWE предполагает потенциальное развитие проектов, касающихся получения энергии из возобновляемых источников, производства из этой энергии "зеленого" водорода, его хранения и экспорта в Германию. Прямо сейчас начинаем работать над пилотным проектом, в рамках которого мы будем производить "зеленый" водород, который будем превращать в "зеленый" аммиак и этот аммиак будем транспортировать в Германию. По крайней мере над этим мы начнем работать", - заявил Витренко.

Он отметил, что водород можно транспортировать и как смесь с природным газом через существующую сеть газопроводов, отдельными газопроводами или морским путем. "Самый быстрый вариант - это транспортировать "зеленый" водород судами, которые уже используют для транспортировки аммиака - так называемые газовозы", - пояснил Витренко.

В сообщении пресс-службы "Нафтогаза" уточняется, что со стороны RWE меморандум подписал член правления Ульф Керстин, от "Нафтогаза" - Витренко.

Зеленый водород

"Нафтогаз" и RWE также договорились сотрудничать в изучении коммерческих возможностей для продажи украинского "зеленого" водорода на европейских рынках. Партнеры рассмотрят возможность взаимодействия в обмене знаниями и в технических аспектах развития цепочки создания стоимости "зеленого" водорода. "Мы считаем "зеленый" водород стратегическим приоритетом и рады работать над этим совместно с RWE - нашим надежным партнером в торговле и поставках природного газа", - отметил Витренко.

В свою очередь Керстин отметил, что "водород будет играть ключевую роль для декарбонизации промышленности, поскольку не все можно электрифицировать с помощью возобновляемой энергии".

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге заявил, что переориентировать газотранспортную систему Украины на транзит водорода до 2024 года невозможно, а также призвал не смешивать этот вопрос с вопросом "Северного потока - 2". "Водород - это о перспективе, а "Северный поток - 2" - это не о перспективе, это такая опасная вещь сегодня", - считает Зеленский.