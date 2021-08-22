Головченко: ЕЭК к саммиту ЕАЭС предложит ответные меры на санкции со стороны третьих стран

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) к следующему саммиту ЕАЭС выработает и предложит ответные меры на санкции со стороны третьих стран. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"ЕЭК внимательно отслеживает ситуацию. Надеюсь, комиссия к следующему саммиту глав государств подготовит информацию и предложения о том, каким будет коллективный ответ. Возможно, это будут меры компенсационного характера, меры поддержки той страны - участницы ЕАЭС, которая подвергается этому давлению", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Премьер-министр отметил, что на данный момент санкции коснулись Белоруссии и России. "Но с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства", - уверен Головченко.

Он добавил, что на заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходило 19-20 августа в Чолпон-Ате, предметного обсуждения событий в Афганистане не было, но в неформальном общении участники встречи затронули эту проблему. "У стран СНГ достаточно протяженная граница с Афганистаном, так что, конечно, это большой вызов, большая уязвимость. Мы обменивались мнениями, как эта ситуация может повлиять на нас, - уточнил Головченко. - Но пока рано делать какие-то выводы, непонятно, какая будет складываться внутриполитическая обстановка в самом Афганистане".