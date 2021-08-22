Головченко: Минск заинтересован в скором создании Евразийской перестраховочной организации

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск заинтересован в скором создании Евразийской перестраховочной организации на фоне санкций Запада.

"В актив белорусской стороны я бы занес то, что была принята наша позиция о необходимости ускорения процесса создания Евразийской перестраховочной организации. Для нас это выгодно и необходимо в силу санкционного давления, которое распространяется и на услуги по перестрахованию для белорусских страховщиков", - прокомментировал он в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате.

По его словам, страны договорились активизировать работу на этом направлении. "В первом квартале следующего года ЕЭК [Евразийская экономическая комиссия] уже представит согласованный международный договор о создании этой организации", - сказал Головченко.

Кроме того, премьер-министр указал, что актуальным был вопрос о синхронизации вывозных таможенных пошлин в ЕАЭС. Головченко отметил, что сейчас в мире существует ажиотажный спрос на определенные ресурсы. "В связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов, которые важны для наших стран. Это и зерновые, и древесина, и металлы, и бумага, - перечислил он. - Когда одна страна вводит меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин, эти товары не должны перетекать в другую".

Чтобы не допустить этих перетоков, продолжил он, стороны "договорились о синхронизации" при условии соблюдения национального суверенитета.