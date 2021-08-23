Первые в Арктике солнечные электростанции установили в удаленных селах Чукотки

ТАСС, 23 августа. Две автономные гибридные энергоустановки на солнечных батареях установили в сельских поселениях Снежное и Канчалан Анадырского района Чукотки. Это первый подобный проект в Арктической зоне РФ, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Совокупная мощность двух автономных гибридных энергоустановок составляет 550 кВт, емкость систем накопления энергии - 470 кВт/ч. В рамках проекта специалисты провели необходимую модернизацию действующего генерирующего оборудования и схемы выдачи мощности. Это первый подобный проект в Арктике. Применение солнечной генерации и систем накопления позволит снизить расход топлива и продлить ресурс действующего дизель-генераторного оборудования", - говорится в сообщении.

Новые энергоустановки построены в рамках энергосервисного контракта с ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" за счет средств группы компаний "Хевел". Такая финансовая модель позволила избежать роста тарифов для конечных потребителей электроэнергии и в будущем обеспечит снижение нагрузки на региональный бюджет. Снижение расходов бюджета произойдет за счет сокращения затрат на закупку дизельного топлива.