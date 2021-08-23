В аэропорту Якутск восстановлено грузовое авиасообщение

ЯКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Аэропорт Якутск возобновил обслуживание грузовых самолетов, сообщила пресс-служба аэропорта в аккаунте в Instagram.

Во время реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) обслуживание грузовых самолетов с большой грузоподъемностью было приостановлено.

"Грузовой терминал аэропорта Якутск возобновил обслуживание грузовых самолетов Ту-204, Boeing 757-200, Boeing 737-800 авиакомпаний "Авиастар Ту" и "Атран". Аэропорт обслуживает до восьми грузовых рейсов в неделю, при этом коммерческая загрузка одного рейса может составлять от 18 до 28 тонн", - говорится в публикации.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск длиной 3,2 тыс. метров открылась с 02:00 по местному времени 17 августа. Сертификация ВПП была проведена Росавиацией и Ростехнадзором в кратчайшие сроки. Аэропорт способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами. Самолеты Бе-200 с 17 августа базируются в Якутске.