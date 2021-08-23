Первые российские банкоматы с функцией рециркуляции наличных представили на "Армии-2021"

КУБИНКА, 23 августа. /ТАСС/. Ростех на военно-техническом форуме "Армия-2021" представил первый российский банкомат с функцией рециркуляции наличных денег, сообщает госкорпорация.

"Банкомат, произведенный концерном "Автоматика" в партнерстве с АО "САГА Роботикс", предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию", - пояснили в пресс-службе. Технология рециркуляции наличных основана на использовании банкнот, внесенных одним клиентом для выдачи другим.

Модуль рециркуляции наличных прошел сертификацию и одобрен Банком России к использованию, уточнил Ростех.

Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, потребность в банкоматах в России составляет около 20 тыс. аппаратов в год, а правительство установило квоты на закупку российских кассовых терминалов и банкоматов в размере 18% на этот год и 20% на 2022-2023 годы.

"Таким образом, потребность в банкоматах российского производства оценивается на уровне 5 тыс. устройств в год", - сказал он.

Кроме того, Ростех представил на "Армии" терминал для приема оплаты, который может стать альтернативой привычным кассам. Проектирование, программирование и изготовление банкоматов и терминалов осуществляется в России на АО "НПП "Сигнал" концерна "Автоматика" Ростеха.