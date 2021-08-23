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Мишустин определил вице-премьерам ключевые цели развития федеральных округов

Среди них рост доходов населения и численность занятых, а также рост внебюджетных инвестиций и выпуска товаров

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Рост доходов населения и численность занятых, а также рост внебюджетных инвестиций и выпуска товаров будут ключевыми показателями социально-экономического развития регионов РФ и федеральных округов. Об этом говорится в решениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам совещания, посвященного кураторству федеральных округов вице-премьерами.

"Заместителям председателя правительства РФ - кураторам федеральных округов исходить из следующих ключевых целей социально-экономического развития субъектов РФ и федеральных округов: рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам РФ; рост доходов населения; рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); рост численности занятых", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте правительства.

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Позднее Мишустин закрепил за Дмитрием Чернышенко Центральный федеральный округ, за Викторией Абрамченко - Сибирский округ, за Татьяной Голиковой - Северо-Западный, за Юрием Борисовым - Уральский, за Маратом Хуснуллиным - Южный, за Дмитрием Чернышенко - Приволжский, за Александром Новаком - Северо-Кавказский. Юрий Трутнев остается куратором Дальнего Востока и Арктики. Решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве, уточнял глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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