Вице-премьеры РФ к 1 ноября определят приоритетные проекты для курируемых ими регионов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам определить для регионов из федеральных округов, которые они курируют, приоритетные проекты социально-экономического развития. Как сообщается в понедельник на сайте кабмина, решение принято по итогам совещания об организации работы в связи с введением такого кураторства.

"Определить не более пяти проектов (реализуемых или планируемых к реализации) по каждому субъекту Российской Федерации, входящему в курируемый федеральный округ, направленных на социально-экономическое развитие территорий и оказывающих влияние на рост показателей, указанных в пункте 1 настоящего протокола, с предложениями по образу результата на 1 января 2024 года и 1 января 2030 года", - говорится в сообщении.

Поручение дано заместителям председателя правительства РФ - кураторам федеральных округов совместно с региональными органами власти.

Кроме того, вице-премьерам поручено определить по каждому региону, входящему в курируемый федеральный округ, до пяти ключевых вопросов, решение которых окажет наибольшее положительное влияние на рост выпуска товаров и услуг, объема инвестиций в основной капитал, увеличение численности занятых и доходов населения. Они также должны представить по этим пунктам предложения и "образ результата на 1 января 2024 года".

Выполнить данные поручения необходимо в срок до 1 ноября 2021 года.

О кураторстве

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Позднее Мишустин закрепил за Дмитрием Чернышенко Центральный федеральный округ, за Викторией Абрамченко - Сибирский округ, за Татьяной Голиковой - Северо-Западный, за Юрием Борисовым - Уральский, за Маратом Хуснуллиным - Южный, за Дмитрием Чернышенко - Приволжский, за Александром Новаком - Северо-Кавказский. Юрий Трутнев остается куратором Дальнего Востока и Арктики. Решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве, уточнял глава кабмина.