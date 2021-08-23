Wildberries инвестирует 8 млрд рублей в строительство распредцентра в Екатеринбурге

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries построит распределительный центр в Екатеринбурге, инвестиции в который составят 8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Запуск первой очереди площадью 100 тыс. кв. м ожидается в период 2022-2023 годов. Инвестиции Wildberries в строительство распредцентра составят около 8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Открытие распределительного центра в Екатеринбурге позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест. В распределительном центре будут осуществляться сортировка и хранение товаров, а также организация доставки и обработка возвратов.

"Свердловская область, расположенная на границе Европы и Азии, на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, - один из ключевых транспортных узлов России. Это регион с развитой экономикой и инфраструктурой. Инициатива по созданию многофункционального торгово-логистического центра компании Wildberries полностью укладывается в концепцию регионального развития. И, конечно, особое значение при реализации проекта имеют для нас планы компании по созданию еще 5 тыс. рабочих мест для уральцев. Мы, со своей стороны, готовы оказать необходимое содействие в воплощении этого замысла", - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, слова которого приводятся в сообщении.

Товары на Wildberries реализуют около 6,6 тыс. предпринимателей Свердловской области, за год их число выросло в четыре раза, а их продажи в первом полугодии 2021 г. увеличились в 2,4 раза до 4 млрд рублей. "Запуск нового логистического центра позволит поддержать местных предпринимателей благодаря их экономии на логистике и возможностью расширить свой ассортимент на Wildberries", - считает генеральный директор и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.

Сопровождать проект и способствовать реализации подписанного соглашения будет Корпорация развития Среднего Урала.