В приложении "Яндекс" появилась блокировка ненужных звонков с незнакомых номеров

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Яндекс" запустил блокировку нежелательных звонков с незнакомых номеров в своем приложении с автоматическим определителем номера (АОН). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"В приложении "Яндекс" с автоматическим определителем номера появилась блокировка ненужных звонков с незнакомых номеров. Теперь миллионы пользователей приложения могут защитить себя от вызовов, которые им только мешают. Новая возможность доступна на iOS и Android, а включить ее можно с помощью "Алисы", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что определитель номера сможет блокировать звонки с рекламой финансовых услуг, а также нежелательные звонки предположительно от злоумышленников, коллекторов. Блокировка обоих типов позволит избавиться от 70% ненужных звонков. Уточняется, что блокировка может быть включена бесплатно в настройках АОН.

В пресс-службе добавили, что "Яндекс" использует свою базу номеров для определения нежелательных звонков, которая пополняется в том числе с помощью отзывов пользователей. Окончательное решение о цели звонка выносит алгоритм на основе машинного обучения. Кроме отзывов, учитывается частота и длительность звонков с номера, а также иные факторы.