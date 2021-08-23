"Ростелеком" заявил, что украинские санкции не скажутся на деятельности компании

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Введенные Украиной санкции в отношении веб-ресурсов "Ростелекома" не повлияют на деятельность компании. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе "Ростелекома".

"На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране", - сообщили в компании.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", газет "Московский комсомолец", "Версия" и других.