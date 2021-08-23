Global Finance назвал "Сбер" лучшим digital-банком РФ для частных и корпоративных клиентов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Журнал Global Finance назвал "Сбер" лучшим цифровым банком в России для частных и корпоративных клиентов, а также победителем еще в семи номинациях по отдельным направлениям в списке лучших цифровых банков Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Сбера".

"Международное издание Global Finance опубликовало список лучших цифровых банков Центральной и Восточной Европы - World’s Best Digital Banks Awards in Central & Eastern Europe 2021 - для частных и корпоративных клиентов. В обеих национальных категориях победителем стал "Сбер", названный лучшим цифровым банком России", - говорится в сообщении.

В части работы с населением банк также признан лучшим в Центральной и Восточной Европе в номинациях "Лучший дизайн сайта", "Лучший адаптивный сайт мобильного банкинга", "Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах", "Лучшие открытые банковские API". В корпоративном секторе "Сбер" выиграл в номинациях "Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту", "Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах" и "Лучшие открытые банковские API".

В "Сбере" отмечают, что, как подчеркивается в отчетах Global Finance, банки-лидеры выбраны исходя из следующих критериев: сила стратегии для привлечения и обслуживания клиентов в "цифре", использование клиентами цифровых предложений банка, широта цифровой продуктовой линейки, наличие осязаемых преимуществ от внедрения цифровых инициатив, функциональность и дизайн сайтов и мобильных банковских приложений.

"Мы рады что Global Finance вновь назвало "Сбер" в числе лидеров цифрового банкинга Центральной и Восточной Европы. "Сбер" провел серьезную цифровую и технологическую трансформацию, и ее главными бенефициарами стали наши частные и корпоративные клиенты. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за доверие, которое они оказывают нашим цифровым сервисам, придавая смысл всему, что мы делаем. Поздравляю всю команду "Сбера" с высокой оценкой нашей работы", - прокомментировал решение Global Finance председатель правления "Сбера" Герман Греф.

Global Finance - одно из старейших мировых отраслевых изданий, журнал регулярно анализирует деятельность финансовых институтов, оценки от Global Finance являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг, отметили в "Сбере".