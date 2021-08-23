Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 29%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России увеличилось в 2021 году на 29% и по состоянию на 17 августа достигло 500,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По состоянию на 17 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 500,4 млрд рублей, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанком выдано 370,7 млрд рублей, Сбербанком - 129,7 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 387,8 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 276 млрд рублей, Сбербанка - 111,8 млрд рублей.