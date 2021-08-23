Финансирование на завоз продуктов в арктические районы Якутии увеличится на 21%

ТИКСИ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Якутии намерены увеличить финансирование организации так называемых зеленый рейсов - авиационных рейсов, доставляющих в зимний период продукты в отдаленные районы Якутии до 140 млн рублей, рассказал ТАСС министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимир Черноградский в понедельник в ходе рабочей поездки в поселок Тикси.

"У нас есть, так называемые, зеленые рейсы. Ими мы доставляем расширенный ассортимент продуктов, кисломолочные, колбасные и другие изделия авиацией в зимний период. В прошлом году мы направили на организацию рейсов 115 млн рублей, в этом году будет направлено 140 млн рублей", - сказал министр.

Он добавил, что жители отдаленных населенных пунктов смогут, благодаря этим рейсам, закупить продукты по льготной цене.

"Транспортные расходы по доставке продуктов питания республика берет на себя", - объяснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в России появится система господдержки завоза топлива, продуктов и других жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты в Арктике. О создании системы говорилось в опубликованном в марте указе президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.