"Россети" построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" установит зарядные станции для электробусов в Новой Москве. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале группы.

"Электрозарядки будут установлены в автобусном парке "Красная Пахра" в Новой Москве. Он рассчитан на 200 электробусов и 100 автобусов, которые выйдут на маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов. Всего в парке поставят 34 зарядные станции мощностью 300 кВт каждая. Этого достаточно для полной зарядки транспорта за 24 минуты. При этом одна станция способная заряжать до шести электробусов одновременно", - говорится в сообщении.

Проект реализует компания "Россети Московский регион". Кроме этого, для подключения электрозарядок энергетики построят одну распределительную и три трансформаторные подстанции 10 кВ, проложат более 22 км кабельных линий 0,4-10 кВ.

"В число приоритетов группы "Россети" входит развитие источников нетарифной выручки, которая прежде всего необходима для полномасштабной модернизации сетевого комплекса, апробирования передовых и экспериментальных решений. Этот проект станет важным направлением диверсификации деятельности компании. При этом использование нашего опыта в качестве крупнейшего оператора электрозарядной инфраструктуры в стране позволит укрепить позиции Москвы как одного из мировых лидеров по темпам внедрения экологически чистого общественного транспорта", - отметил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

"Россети" являются ведущим оператором заправочных станций для электромобилей в России. Компания планирует построить сеть зарядных станций, которые охватят 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей, чтобы владельцы заряжаемых авто смогли проехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Действующая сеть электрозаправок включает более 260 станций, к 2025 г. их количество превысит тысячу точек, планируют в "Россетях".

"Россети", в частности, сотрудничают с Volkswagen Group Rus и с "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместное создание мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.