Опрос: "Мир" стала самой популярной системой оплаты после указания тарифов транзакций

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россияне стали чаще всего расплачиваться на Wildberries с помощью платежной системы "Мир" после того, как онлайн-ретейлер начал указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами. Объем транзакций через SberPay вырос в пять раз на Wildberries за неделю с 16 августа. Об этом говорится в исследовании Wildberries.

"С появлением скидок при оплате через "Мир", SberPay и "Систему быстрых платежей" (СБП) всего за неделю жители нашей страны поменяли свои предпочтения в выборе платежных систем. Еще на 15 августа первые и вторые места в рейтинге предпочтений россиян занимали иностранные платежные системы, а третье - российская "Мир". Уже на 20 августа "Мир" стала занимать первое место по объемам транзакций в онлайн-ретейлере среди всех платежных систем, зарубежные же игроки сместились на второе и третье место", - говорится в исследовании.

Кроме того, отметил онлайн-ретейлер, за прошедшую неделю стремительную динамику показал и SberPay от "Сбера" - объемы транзакций выросли в пять раз.

По прогнозам Wildberries, SberPay может занять второе место среди способов онлайн-оплаты после системы "Мир". Третье место может получить СБП, востребованность которой также активно растет. "Как мы уже неоднократно подчеркивали, введение скидок не нарушает ни российское законодательство, ни правила самих международных платежных систем. После того, как в Wildberries довели информацию до покупателей о скидках при оплате через различные платежные системы Как мы видим, они сделали свой выбор. Выросло и количество заказов на Wildberries: с 16 по 22 августа на 171% год к году", - отметили в пресс-службе онлайн-площадки.

По подсчетам онлайн-ретейлера, благодаря появлению нового функционала на Wildberries россияне могут экономить около 40 млн рублей ежедневно. Онлайн-ретейлер надеется, что россияне смогут выбирать наиболее выгодные им платежные системы не только в онлайне, но и в рознице и в других магазинах, которые последуют примеру Wildberries. "Так как все скрытые комиссии закладываются в цену товара, то покупатель имеет право знать о них и сам решать, хочет он их оплачивать или нет", - подчеркнули в компании.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.